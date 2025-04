Walter Probst: Ein wildes Leben zwischen Wien und Schweden

Die Wiener Schule genoss einen ausgezeichneten Ruf. Probst wurde ihm gerecht. Von 1954 bis 1959 betreute er IFK Göteborg. 1958 führte er den Klub zu einem ganz besonderen Titelgewinn. Weil der Liga-Rhythmus umgestellt wurde, dauerte die Saison von Sommer 1957 bis Herbst 1958, die zwölf Teams spielten je drei Mal statt zwei Mal gegeneinander.

Die als "Marathon Allsvenskan" in die Geschichte eingegangene Saison endete mit dem sechsten von bisher insgesamt 18 Meistertiteln der "Blåvitt". Und Walter Probst war ihr Meistertrainer.

Violette Entwicklungshilfe

Für die Saison 1959/60 kehrte Probst in seine Heimat zurück, wurde Trainer der Wiener Austria. Er führte die Violetten mit einem 4:2-Sieg gegen Rapid im Wiener Praterstadion zwar zum Cup-Triumph, die Meisterschaft verlief aber gar nicht nach Wunsch, der FAK wurde nur Fünfter, Rapid Meister.

Nichtsdestoweniger legte Probst gewissermaßen den Grundstein für kommende Erfolge (Meistertitel 1961, Double 1962 und 1963), verschaffte er doch den Talenten Dolfi Blutsch (19), Dralle Fiala (20) und Horst Nemec (21) viel Spielzeit, sie wurden später zu tragenden Säulen des Teams.

Erfolge bei Djurgardens IF

Probst indes zog es nach einem Jahr zurück nach Schweden. In Stockholm setzte er sich auf die Trainerbank des Djurgardens IF. Keine einfache Aufgabe, der Klub war eben erst als amtierender Meister in die 2. Division abgestiegen.

Probst erfüllte seine Mission prompt, führte Djurgarden in seiner Premieren-Saison zurück in die höchste Spielklasse, wurde dort auf Anhieb Vizemeister.

Als Djurgarden 1964 Meister wurde, war Probst schon zu Liga-Konkurrent Örgryte IS weitergezogen, nach einem Jahr trat er seine letzte Trainerstation im hohen Norden an, bei IF Saab in Linköping.

Nach Probsts Rückkehr nach Wien wurde es ruhig um ihn. 1975/76 fiel er als Trainer des Stadtliga-Klubs Nußdorfer AC noch einmal auf. 2007 verstarb Walter Probst im Alter von 88 Jahren.

