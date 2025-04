Rapids Bolla: Ein Fischer als Szoboszlais Wegbegleiter

"Morgens sind wir in die Schule, hatten auch eine gute Vereinbarung dort: Wenn die anderen Musik- oder Kunstunterricht hatten, durften wir trainieren. Und am Nachmittag hatten wir dann Teamtraining im kleinen Klub", erinnert sich Bolla gegenüber 90minuten an die Zeit zwischen 2007 und 2014 – als er 8-15 Jahre alt war.

Fünf, sechs junge Spieler waren sie, die alle in die gleiche Schule gingen – Dominik und er die ältesten davon. Das erleichterte die Tagesplanung.

Das Supertalent färbt ab

Schon damals zeichnete sich ab, dass aus Szoboszlai ein ganz Großer werden könnte. Dementsprechend viel investierten er und sein Vater, der ihn selbst trainierte.

"Durch seinen Vater hatte er neben unserem gemeinsamen Training noch mehr individuelle Einheiten. Manchmal trainierte er viermal am Tag", so Bolla.

"Sogar in diesem Alter sah man sein riesiges Potenzial. Jedem war klar, dass er es ganz nach oben schafft, wenn er so weitermacht."

Doch auch Bolla selbst profitierte von der gemeinsamen Zeit bei Fönix – und ist überzeugt: "Er hat mir damals sehr geholfen. Wo ich heute stehe, verdanke ich zu 80 Prozent dieser Zeit."

Ein Abstecher in eine andere Fußballwelt

2014 zog es Bolla in die Akademie von MTK Budapest. Szoboszlai folgte altersgemäß ein Jahr später, es hielt ihn aber nicht lange in der Hauptstadt – da trennten sich die Wege. Der Jüngere stieß Anfang 2017 zu Red Bull, der restliche Weg ist bekannt.

Bolla hingegen wurde in Ungarn glücklicher. Naja, beinahe.

Auch sein Vater zog alle Register, um den Sohn auf das nächste Level zu heben. Das Mittel dazu hieß Dinamo Zagreb.

Gar nicht so einfach, dort als Nicht-Kroate unterzukommen – auch wenn es nur um Training in der Jugend ging: "Ich war ein Jahr lang dort unter der Woche, um am Wochenende nach Ungarn heimzukehren und in der ungarischen Akademie Meisterschaft zu spielen."

Der Unterschied in den Mentalitäten sollte ihm weiterhelfen.

Nur am Papier im Rudel

Es blieb beim Intermezzo, obwohl Dinamo sogar anbot, den Weg gemeinsam und offiziell fortzusetzen. Der Einstieg ins Profigeschäft geschah stattdessen beim Videoton FC, seit 2019 als Fehervar FC bekannt. Also wieder in der Heimatstadt.