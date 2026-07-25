Wacker-Trainer Siller: "Werden nichts rausposaunen"

Nach vier Jahren im Amateurfußball und drei Aufstiegen in Folge ist der FC Wacker Innsbruck zurück im Profifußball.
Mit einem neuen Regionalliga-Punkterekord von 86 Zählern marschierten die Innsbrucker durch die Westliga und sicherten sich frühzeitig die Rückkehr in die ADMIRAL 2. Liga.
Während in den vergangenen Jahren der Aufstieg immer als klares Saisonziel ausgemacht war, ist die Situation vor Saisonstart nun eine andere.
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"Wollen erst einmal in der Liga ankommen"
Wacker-Trainer Sebastian Siller, der die Tiroler in der fünften Liga übernahm, stapelt vor dem Saisonstart tief: "Wir werden jetzt sicher nicht hergehen und irgendwas rausposaunen. Wir wollen jetzt erst einmal in der Liga ankommen."
"Wir geben der Mannschaft Zeit, sich zu adaptieren. Dementsprechend wollen wir diese Saison einfach eine gute Rolle spielen, aber konkret an irgendwas festmachen, das wollen wir nicht", so Siller weiter.
Zwei Deutsche für zwei Deutsche
Mit den beiden Deutschen Lucas Scholl und Stefan Lorenz haben bisher nur zwei Stammspieler der letzten Saison den Verein verlassen.
Fix verpflichtet wurde Quirin Rackl vom FC Liefering. Der Deutsche war bereits im Frühjahr per Leihe in Tirol und auf der Linksverteidigerposition gesetzt.
Außerdem konnte man sich den deutschen Innenverteidiger Robin Littig von Ligakonkurrent Kapfenberg sichern.
Kampf um die Nummer eins
Besonders spannend ist ein Neuzugang auf der Torhüterposition. Mit Juri Kirchmayr (20) konnten die Innsbrucker den besten Torhüter der vergangenen Zweitligasaison per Leihe vom GAK holen. Aufstiegsgarant Lukas Tauber (32) dürfte damit wohl nur noch die Nummer zwei sein.
"Grundsätzlich holen wir Spieler entweder als Perspektivspieler oder wir holen sie dazu, dass sie uns klar besser machen. In dem Fall ist es mit Juri einfach auch so, dass wir gesehen haben, dass er uns etwas gibt, was man aus unserer Sicht einfach braucht", meint Siller über den Kampf im Innsbrucker Tor.
Alle Heimspiele werden eine tolle Atmosphäre haben. Aber ich denke, besonders gegen Austria Salzburg wird es eine super Kulisse geben.
Weiters sagt er: "Lukas Tauber hat es die letzten Jahre überragend gemacht, er hat uns unfassbar viel Stabilität und Halt geben. Trotzdem muss man einfach auch sagen, dass er nicht mehr jünger wird. Außerdem war er noch nie im Profibereich."
Wacker muss noch was machen
Zwei weitere spannende Neuzugänge kommen von Partnerklub Los Angeles FC.
Die beiden 20-jährigen Offensivspieler Matt Evans aus Guatemala und Adrian Wibowo aus Indonesien haben beide schon MLS-Erfahrung und sind beide A-Nationalsspieler.
Weitere Neuzugänge von LAFC soll es vorerst nicht geben. Die Kaderplanung ist für Siller aber noch nicht ganz abgeschlossen: "Wir wissen schon, dass wir noch das ein oder andere machen müssen."
"Gute Vorbereitung"
Aufgrund der langen Regionalliga-Saison hatte Wacker nur eine kurze Vorbereitung auf die kommende Spielzeit. Dabei gab es drei Testspiele.
Zum Auftakt setzte es einen souveränen 4:1-Sieg gegen die FC Bayern Amateure, daraufhin setzte es gegen den tschechischen Erstligisten FK Teplice eine 0:3-Niederlage und zum Abschluss gewann man am gegen Chemie Leipzig mit 1:0.
Für Siller war es trotz der Kürze eine "absolut gute Vorbereitung. Der letzte Test gegen Leipzig war schon in die Richtung, was wir uns in der 2. Liga erwarten".
Nicht nur sportlich war der Test gegen die Sachsen ein voller Erfolg. Bei perfektem Fußballwetter kamen fast 5.000 Fans ins Stadion.
"Mehrwert für den gesamtösterreischischen Fußball"
Bereits in der vergangenen Saison hatte Wacker einen Zuschauerschnitt von über 3.000. In der kommenden Saison erhofft sich der Trainer der Tiroler nochmal eine deutliche Steigerung. Besonders ein Spiel wird ein richtiges Highlight.
"Alle Heimspiele werden eine tolle Atmosphäre haben. Aber ich denke, besonders gegen Austria Salzburg wird es eine super Kulisse geben", so Siller.
Gleich zum Auftakt in die neue Saison steigt in der ersten Runde des ÖFB-Cups das Stadtderby im Tivoli gegen Reichenau (18 Uhr im LIVE-Ticker), ehe es eine Woche darauf in der ersten Liga-Runde im Traditionsduell gegen Schwarz-Weiß Bregenz geht.
Der FC Wacker Innsbruck ist dann wieder zurück auf der nationalen Profi-Bühne - für Siller ist das ein "riesiger Mehrwert für den gesamtösterreichischen Fußball".
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