Wacker-Trainer Siller: "Werden nichts rausposaunen"

Nach vier Jahren im Amateurfußball und drei Aufstiegen in Folge ist der FC Wacker Innsbruck zurück im Profifußball.

Mit einem neuen Regionalliga-Punkterekord von 86 Zählern marschierten die Innsbrucker durch die Westliga und sicherten sich frühzeitig die Rückkehr in die ADMIRAL 2. Liga.

Während in den vergangenen Jahren der Aufstieg immer als klares Saisonziel ausgemacht war, ist die Situation vor Saisonstart nun eine andere.

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