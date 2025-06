Buric: "Wir können einen Umbruch einleiten"

90minuten: Es gibt kaum österreichische Außenverteidiger, die bei Spitzenklubs reüssieren können.

Buric: Ein paar gibt es schon. Wir waren zum Beispiel an Nikolas Veratschnig interessiert, aber wenn der Lockruf aus der deutschen Bundesliga kommt, ist es schwierig. Wir haben die österreichischen Spieler am Schirm, es ist aber immer auch eine Frage des Preises.

90minuten: Der LASK-Kader hatte in der Vorsaison den Ruf, charakterlich schwierig zu sein, es soll viel Grüppchenbildung gegeben haben. Wie haben Sie das von innen erlebt?

Buric: Gar nicht so! Wenn man sieht, wie sich die Mannschaft in den letzten Runden präsentiert hat – auch Spieler wie Smolcic, Ljubic und Jovicic, die wussten, dass die Verträge auslaufen – stellt sich für mich keine Charakter-Frage.

90minuten: Was ein potenzieller Neuzugang fußballerisch drauf hat, lässt sich heutzutage ja schnell eruieren. Aber wie findet man heraus, was das für ein Typ Mensch ist?

Buric: Es geht nichts über ein persönliches Einzelgespräch, Face to Face. Auch das wird nicht einfacher, weil die Jungs gut vorbereitet sind, ungefähr wissen, was man hören will. Außerdem sieht man den wahren Charakter eines Spielers am Platz, bei Schiedsrichterentscheidungen kannst du deinen wahren Charakter nicht verstecken.