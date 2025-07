Auf den Spuren der LASK-DNA - Sacramento will alten "Spirit" zurückholen

Mit der offiziellen Präsentation am 24. Juni wurde beim LASK die Ära João Sacramento eingeläutet.

Der 36-jährige Portugiese soll den LASK sportlich in ruhigere Gewässer steuern. Als Co-Trainer hat er bei internationalen Topklubs gearbeitet - doch wie er als Cheftrainer tickt und für welche Spielidee er steht, war bis zuletzt noch nicht klar.

"Ich sage euch genau dasselbe, was ich den Spielern in der Kabine gesagt habe. Ich will, dass sie die Fans stolz machen. Nach jedem Spiel sollen sie das Gefühl haben, alles gegeben zu haben - und dass die Fans stolz sind", sagt Sacramento.

Wie das konkret gelingen soll? "Wir wollen eine klare Identität entwickeln. Wenn die Leute den LASK sehen, sollen sie unsere Identität erkennen und wissen, was wir auf dem Platz vorhaben", so der 36-Jährige.