Hört auf, über jede VAR-Entscheidung zu jammern!

Themen setzen?

Auch der offizielle X-Account der Veilchen fragte seine mehr als 35.000 Follower, den VAR-Österreich-Account zitierend: "Welche klare Fehlentscheidung lag hier vor." Die Antwort liegt nun vor.

Journalisten kochen übrigens auch nur mit Wasser. Eine zweite, dritte und vierte Meinung dazu hätte sich auch jemand aus dem FAK-Betreuerstab innerhalb von einer Halbzeit einholen können.

Viele Medien greifen solche Szenen gerne auf – teils berechtigt, teils reißerisch. Die Balance zwischen Aufklärung und Aufheizen ist dabei oft schwer zu halten.

Dabei stellt sich ohnehin die Frage, was man damit erreichen will. Was erwartet man sich, wenn man wieder einmal, "Woche für Woche" mit dem Finger auf die Schiris zeigt?

Kurze Erinnerung

Man sollte auch nicht vergessen, wohin dieses Bashing führen kann. Sebastian Gishamer etwa erhielt vergangene Saison gar Morddrohungen. Unter tausenden Fußballfans findet sich leider immer wieder jemand, der komplett durchdreht. Das ist kein Kavaliersdelikt, sondern gemäß dem Strafgesetzbuch mit bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe zu ahnden; nur um das auch noch zu erwähnen.

So weit geht es zum Glück nur sehr selten (und hoffentlich nie darüber hinaus). Aber es wird Druck aufgebaut. Beziehungsweise kann man dieses Ansinnen unterstellen.