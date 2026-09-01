Ist "Spionage" in der Bundesliga erlaubt?

Dank Siegen gegen Manchester United und Coventry grinst Hull City nach zwei Premier-League-Runden gerade vom dritten Tabellenplatz. Die "Tigers" haben sich ihren Aufstieg im Playoff redlich verdient, Middlesbrough zog in der Nachspielzeit des Finales den Kürzeren.

Für großes Aufsehen sorgte allerdings eine andere Geschichte: Eigentlich wäre der FC Southampton als Endspiel-Gegner bereitgestanden. Sein Trainer, der Deutsche Tonda Eckert, war vor Jahren als Assistent von Marco Rose im Salzburger Nachwuchs tätig. Dann unter Robert Klauß in Leipzigs Akademie, später stand er Gerhard Struber und Markus Schopp in Barnsley zur Seite.

Mit 33 Jahren gilt Eckert als Trainertalent, beinahe wäre der erste große Erfolg geglückt. Weil er einen "Spion" zum Training des Gegners entsandt hatte, fiel der Verein aber um die Aufstiegschance um.

Könnte Ähnliches auch in Österreich passieren? Und was sagt Schopp über seinen ehemaligen Kollegen?