U21-EM 2029 in Österreich? "Geht nicht darum, Gewinn zu machen"

Stand jetzt geht der ÖFB nicht davon aus, dass im Fall des Zuschlags neue Infrastruktur errichtet werden müsste. Details gäbe es aber noch zu klären, temporäre Anpassungen in einzelnen Stadien sind nicht auszuschließen. Bisher habe sich die UEFA flexibel gezeigt und nicht alles nach Punkt und Beistrich eingefordert, heißt es.

"Wir haben der UEFA einen langen Katalog mit Kombinationen von potenziellen Hotels und Trainingsplätzen übermittelt und Bepreisungen vorgenommen. Im Großen und Ganzen werden wir bei diesem Projekt auf die bestehende Infrastruktur setzen und müssen nichts Neues schaffen."

Langwieriger Prozess

Der Vorbereitungsprozess auf die Bewerbung im ÖFB lief seit Anfang 2025. Einige Monate später war eine Delegation bei der U21-EM 2025 in der Slowakei zu Gast.

"Es hat sich schnell gezeigt, dass die Organisation eines Turniers fordernd ist. Gleichzeitig war uns auch klar, dass wir uns das zutrauen. Um den Jahreswechsel haben wir eine Projektgruppe aufgesetzt. Im ersten Quartal 2026 wurden wir von der UEFA eingeladen, am Bewerbungsprozess teilzunehmen."

Einige Details rund um das Turnier würde der ÖFB erst nach der UEFA-Entscheidung fertig ausarbeiten. Andere bleiben bis auf weiteres in der Schublade. So zum Beispiel das Nachhaltigkeitskonzept, das Neuhold als "umfangreich" beschreibt. "Wir wollen zeigen, dass wir uns in Österreich ernsthaft dazu Gedanken machen. Wir sind aber noch nicht so weit, dass wir Details kommunizieren können."

Zukünftige Bewerbungen

Noch ist nicht sicher, ob der ÖFB die EM 2029 ausrichten darf. Mit alternativen Szenarien für den Fall einer Absage wolle man sich daher noch nicht konkret beschäftigen, meint Neuhold.

"Wir wünschen uns, dass wir erfolgreich sind und das Projekt 2029 umsetzen können. Sollte das nicht möglich sein, werden wir uns natürlich Gedanken darüber machen, wie wir es beim nächsten Mal besser anlegen können."

Nicht ausgeschlossen ist, dass sich der ÖFB in Zukunft auch noch größeren Projekten widmen könnte. Derzeit liege nichts Spruchreifes in der Schublade, aber: "Ideen darf man immer verfolgen. Ich würde es nicht ausschließen, dass wir uns künftig einmal mit einem zweiten Land für eine Women's Euro bewerben."