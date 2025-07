Trotz Kritik: Warum der TSV Hartberg mit seinem Trikot eigene Wege geht

Zählt man das Vereinswappen, Bundesligalogo und den Ausrüster mit, finden sich über 30 Aufdrucke auf Trikot, Hose und Stutzen. 20 Unternehmen werden präsentiert, einige davon gleich mehrfach. "Wir zählen nicht", heißt es dazu vom Verein.

"Mehr Sponsoren bedeuten mehr Geld"

Wie der TSV Hartberg gegenüber 90minuten erklärt, ist die aktuelle Lösung ohnehin alternativlos. Ohne einer Platzierung auf dem Trikot käme der eine oder andere Sponsoren-Deal wohl nicht zustande, darauf könne man nicht verzichten. Fest steht, dass alle Unternehmen, die auf dem Trikot vertreten sind, dafür Geld bezahlen. Wie groß der Anteil der Arbeitskleidung an den Gesamteinnahmen aus Sponsorings ist, kann der Verein nicht beziffern - eine vorsichtige Schätzung geht in Richtung 30 Prozent. In der Regel werden Pakete geschnürt, die Unternehmen werden auch auf LED-Banden, der Interviewwand oder Trainer Manfred Schmid präsentiert.