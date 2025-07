Der Konflikt zwischen dem TSV Hartberg und Verteidiger Paul Komposch hat zumindest vorübergehend ein Ende gefunden. Nach einer Uneinigkeit über eine per Option ausgelöste Vertragsverlängerung bis 2026 (90minuten hat berichet >>>) war der 24-Jährige zwar zum Trainingsauftakt am 23. Juni erschienen, zog sich aber gleich in der ersten Einheit einen Kreuzbandriss zu.

Erfolgreich operiert

Im Vordergrund stand damit zunächst die Gesundheit des Steirers. Wie sein Manager Thomas Freismuth gegenüber 90minuten bestätigt, ist die Operation in Innsbruck in der vergangenen Woche erfolgreich verlaufen: "Paul bleibt die nächsten Wochen noch in Tirol, um nach der OP direkt mit der Reha bestmöglich weiterzumachen. Er hatte Glück im Unglück, dass 'nur' das vordere Kreuzband betroffen war und sonst alle Bänder und Gelenke gesund sind."

Operiert wurde Komposch von Dr. Christian Fink, der unter anderem David Alaba nach seinem Kreuzbandriss im Dezember 2023 behandelt hat. Bis er wieder auf dem Platz stehen kann, wird es jedenfalls mehrere Monate dauern. Das wahrscheinliche Szenario ist eine Rückkehr nach der Winterpause. Wenn das erste Programm in Tirol nach einigen Wochen absolviert ist, kehrt Komposch laut Hartberg-Obmann Erich Korherr zurück zum Verein.

Protest zurückgezogen

Die letzte Woche hat auch eine neue Dynamik in die vertragliche Situation des Spielers gebracht. Nachdem der zuständige Senat 2 der Bundesliga Hartberg recht gegeben hatte, blieb Komposchs Vertrag weiterhin gültig - ein ursprünglich angestrebter ablösefreier Wechsel zu einem größeren Verein war damit vorerst vom Tisch.

Von Spielerseite wurde daraufhin Protest eingebracht, eine Frist zur näheren Ausführung wäre in dieser Woche verstrichen. Wäre Hartberg auch vor dem Protestkomitee erfolgreich gewesen, hätte die Spielerseite zwischen dem Weg vor das Ständige Neutrale Schiedsgericht und dem vor ein ordentliches Gericht wählen können - in jedem Fall hätte sich der Prozess noch über mehrere Monate gezogen.