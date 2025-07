Christian Mayrleb kommt 1994 von Ried zur Admira in die Bundesliga. In der 2. Liga hatte er mit insgesamt 37 Goals in 78 Partien eine Duftmarke gesetzt. 1996 holt ihn der FC Tirol. Mit diesem spielte er Europacup. Und aus ihm wurde nach Alex Manninger der zweite Premier-League-Legionär aus Österreich. Aus dem Spitznamen Moarlie wurde "MacMoarlie".

Christian Mayrleb: Wir haben mit dem FC Tirol in der 2. Runde gegen Celtic Glasgow gespielt. Ich habe daheim beide Treffer zum 2:1-Sieg erzielt. Auswärts haben wir 3:6 verloren, ich habe wieder getroffen. Celtic wollte mich holen, der Transfer hat sich aber zerschlagen. Durch den UEFA Cup sind Sheffield Wednesday und Leeds United auf mich aufmerksam geworden.

Nach dem ersten Probetraining hat mir Sheffield einen 1,5-Jahres-Vertrag angeboten, mit einer Option auf drei Jahre. Für mich war das nicht leicht, weil meine älteste Tochter schon in Tirol in die Schule gegangen ist und ich zwei Monate alleine im Hotel war. Meine Frau und die Kinder sind zu Besuch gekommen, und es gefiel ihnen nicht. Drei Jahre wollte ich nicht so leben. Man konnte schon einiges mehr als in Österreich verdienen, aber Geld alleine ist nicht alles.