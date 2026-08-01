SV Austria Salzburg: "Haben nicht die finanziellen Mittel, um..."

Druck sei immer ein Stück weit dagewesen bei der Austria, das habe sich über die Jahre nicht verändert. "Natürlich, wenn du so eine Saison spielst, dann sind die Erwartungen bei den Fans höher. Aber für uns als Verantwortliche ist klar, dass wir einfach nichts mit dem Abstieg zu tun haben wollen."

Erfolgreiche Comeback-Tour

Die erste Saison zurück im Profifußball, sie war eine besondere für die Salzburger. Mit zwei lachenden Augen schaue er darauf zurück, sagt Schaider. Und lacht. Am Ende stand Platz neun, 37 Punkte hatte man geholt. Dabei schaute es lange überhaupt nicht nach so einer souveränen Spielzeit aus. Gerade in den ersten Runden hatte man als Aufsteiger zu kämpfen.

"Es war von Anfang an bis zur Länderspielpause extrem schwierig für uns, ich glaube, jeder hat das gesehen", sagt Schaider. Dann fing man sich, Transfers in der Winterpause und sieben Spiele in Folge ohne Niederlage zum Saisonende bescherten einen souveränen Abschluss.

"Mit dem Ausstieg von Stripfing ist natürlich ein bisschen Druck von vielen Mannschaften abgefallen. Aber in der Winterpause haben wir einfach gut gearbeitet, das hat mich schon zuversichtlich gestimmt", sagt Schaider.

Neben der sportlichen Stabilisierung sorgte vor allem der violette Anhang für Aufsehen in der Liga. Die Heimspiele waren allesamt ausverkauft, mehr als 1.566 Zuschauer*innen dürfen laut behördlichen Auflagen nicht auf die Anlage. Die Auswärtsspiele glichen einer violett-weißen Völkerwanderung.