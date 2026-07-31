Admira: Was kommt nach dem Umbruch?

Für Admira Wacker wartet eine schwierige Saison in der ADMIRAL 2. Liga.

Vor dem Auftaktspiel gegen den SK Rapid II (Freitag, ab 18:30 Uhr im LIVE-Stream) gibt es viele Fragezeichen in der Südstadt, denn während man in den vergangenen Jahren immer zu den absoluten Aufstiegsfavoriten zählte, erwartet die Admira dieses Mal eine andere Saison.

Der Saisonstart war für die Admira alles andere als ideal. In der ersten Runde des UNIQA ÖFB-Cups setzte es eine verdiente 1:2-Niederlage gegen Viertligist SV Leithaprodersdorf.

"Eine Zielsetzung anhand einer Platzierung wäre aus meiner Sicht der völlig falsche Zugang", sagt Admira-Trainer Harald Suchard vor Beginn der neuen Saison.

Alle Spiele LIVE: Sichere dir jetzt dein LigaZwa-Abo 2026/27 >>>