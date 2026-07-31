Diese Art von Trainer will Mario Sonnleitner sein

"Wir wollen wieder überraschen - so wie letzte Saison." Dieses Ziel gibt Mario Sonnleitner vor seiner ersten Saison als Cheftrainer des FAC aus.

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Der Ex-Rapid-Spieler kennt den Verein, der die vergangene Saison auf Platz vier beendete, bereits bestens, nachdem er seit Anfang 2025 als Co-Trainer beziehungsweise zwischendurch sogar für zwei Spiele als Interimstrainer für den FAC tätig war.

Viel geändert hat sich für ihn persönlich seit dem Rollenwechsel nicht. "Ich habe schon immer gewusst, wie ich spielen will, was die Philosophie vom FAC ist und sein soll, und die versuchen wir jetzt sukzessive in die Spieler, aber auch in den Verein, reinzubringen", erklärt der 39-Jährige im Gespräch mit 90minuten.

Toptorschütze muss ersetzt werden

Anders schaut das in der Mannschaft aus. Beim Zweitligisten gab es mit Lukas Gabbichler (SKN), Tormann Juri Kirchmayr (Leih-Ende), Flavio (SV Horn) oder Alex Sobczyk (vereinslos) auch Abgänge zu verschmerzen.

Gabbichler sorgte mit zwölf Toren für die meisten Pflichtspieltreffer der Wiener in der abgelaufenen Spielzeit. "Das ist natürlich nicht immer so einfach eins zu eins zu setzen. Wir haben jetzt ein bisschen einen anderen Spielertyp mit Mario Vucenovic (Lustenau) dazubekommen, aber da sehen wir auch irrsinniges Potenzial", sagt der Trainer über einen seiner Neuzugänge.

Insgesamt begrüßte das Team vorerst sieben neue Gesichter im Verein, weitere Spieler machten den Sprung von der zweiten Mannschaft zu den Profis.

Dank einer "kuscheligen Kabine" beim FAC soll das Teamgefüge bald wiederhergestellt sein, denn "ohne das wird es nicht funktionieren", so Sonnleitner, der einen Pluspunkt darin sieht, bereits viele Spieler und die Rahmenbedingungen zu kennen.