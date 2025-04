Freitag 21. April 1967:

Schon in den frühen Morgenstunden gerät Athen in Unruhe. Durch mehrere Straßen rollen Panzer und Transportfahrzeuge mit bewaffneten Soldaten, die sich nach und nach über die Stadt verteilen. Auch der eine oder andere Schuss ist zu hören. Das Militär hat die Macht an sich gerissen, in den ersten Stunden ist die Situation aber vor allem unübersichtlich.

Während die am Stadtrand untergebrachte ÖFB-Abordnung am Vormittag zu einem Empfang des österreichischen Botschafters Ludwig Steiner fährt, sitzen die mitgereisten und in einem zentraler gelegenen Hotel einquartierten Journalisten dort fest. Das Warmwasser fällt zwischenzeitlich aus, zu essen gibt es Reste in Sparrationen. Per Radio wird die Bevölkerung dazu aufgerufen, in den Häusern zu bleiben, öffentliche Gebäude sind ohnehin geschlossen.

Die meisten Verbindungen sind gekappt, zwischen Wien und Athen herrschte trotz aller Bemühungen von Bundeskanzleramt und griechischer Botschaft Funkstille. Über einen amerikanischen Informationsdienst dringt schließlich die Nachricht durch: Dem Team samt Anhang geht es gut. Noch am Abend meldete sich der ÖFB bei der UEFA, um das weitere Vorgehen zu besprechen.