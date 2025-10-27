Michael Steiner geht derzeit in Prag spazieren – wenn er nicht gerade das erste Team von Sparta Prag trainiert.

Ein Team mit Tradition auch in Frauenfußball-Zusammenhängen. Das Herrenteam fand sich 1893 zusammen, als Athletic Club Sparta Praha Fotbal. 1967 gründete sich das Frauen-Team.

Sie holten zwölf Titel in der damals tschechoslowakischen Frauenliga, seit sich die zwei Länder 1994 friedlich trennten, waren es noch einmal 21, zuletzt 2021. Die vergangenen vier Titel sicherte sich – wie sonst alle anderen – Slavia Prag.

Dass der heute 51 Jahre alte Steiner das tschechische Topteam betreut, hat sich lange nicht so ganz abgezeichnet, wie eigentlich sehr wenig in seinem Leben. Im 90minuten-Gespräch blickt er auf seine bisherige Karriere zurück.

Verbranntes Talent

In der gegenwärtigen Diskussion rund um heimische Talente, deren Entwicklung und das Standing des österreichischen Fußballs passt Steiners Geschichte als Spieler gut rein. Er landet nach der Zeit im Nachwuchs beim 1. Halleiner SK im Bundesnachwuchszentrum von Austria Salzburg.