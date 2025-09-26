Rapid-Diversitätsmanagerin: "Haben unterschiedlich starken Einfluss"

Mit Anfang September 2024 wurde beim SK Rapid eine spezialisierte Stabstelle für Diversitätsmanagement und Nachhaltigkeit geschaffen - es gibt nicht viele Fußballvereine in Europa, die das von sich behaupten können.

Ursprung dieses Schrittes waren der viel diskutierte Eklat nach dem siegreichen Heim-Derby im Februar des vergangenen Jahres und die Schlüsse, die der Verein daraus ziehen konnte: Neben Vizepräsidentin Edeltraud Hanappi-Egger - selbst renommierte Fachfrau - sollte mehr Expertise gefunden und gebündelt werden.

Den herausfordernden Agenden angenommen hat sich Elisabeth Overbeeke. Die gewünschte Erfahrung bringt sie mit, Eingewöhnungszeit hat es trotzdem gebraucht. Mit 90minuten hat sie über Veränderungsprozesse gesprochen und darüber, was ihnen im Weg steht.

90minuten: Mit unserem Interviewtermin treffen wir fast Ihren ersten Jahrestag als Mitarbeiterin des SK Rapid. Beginnen wir mit einer groben Definition: Ihr Jobtitel umfasst einige große Begriffe - wie sieht denn die praktische Realität im Alltag aus?

Elisabeth Overbeeke: Einen richtigen Alltag gibt es eigentlich gar nicht (lacht). Mein Auftrag war ursprünglich, mehr Kompetenz und Bewusstsein in der Organisation zu etablieren. Ich habe lange in großen Unternehmen gearbeitet, in denen Themen wie Diversität und Inklusion schon stark verankert sind, unter anderem habe ich diese Bereiche bei der OMV mitbetreut. Hier war mein erster Schritt, sehr viele Fragen zu stellen. Ich durfte mir einen kleinen 'Think-Tank' organisieren, mit Leuten aus allen Bereichen der des SK Rapid, um sie zu fragen: Warum braucht es diese Rolle? Was soll passieren? Was darf auf keinen Fall passieren? Inzwischen sprechen wir mehr von 'Nachhaltigkeitsmanagement', das auf drei Pfeilern - Ökologie, Soziales und Unternehmerisches - steht und Diversitätsmanagement mit einschließt. Im ersten Jahr hat sich geschärft, in welche Richtung wir gehen wollen und dadurch natürlich auch meine Position.

90minuten: Anders gefragt - wie oft sind Sie pro Woche hier? Sie sind nebenbei ja auch noch selbständig und in anderen Projekten tätig.

Overbeeke: Ich bin 25 Stunden hier, wir teilen das über vier Tage in der Woche auf. An und für sich bin ich aber immer da, weil ich so gut wie immer erreichbar bin.