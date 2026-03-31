Österreich übernimmt im weiteren Verlauf der Partie die Kontrolle. Scherb lässt hoch und mit viel Intensität anlaufen, mit dem Ball agiert sein Team dynamisch, im letzten Drittel aber zu inkonsequent. Wenn die Griechen gefährlich werden, dann vor allem durch Konter.

Philipp Maybach rettet nach einer Viertelstunde mit einer riskanten Grätsche als letzter Mann, auch Zawieschitzky muss mehrfach ausputzen. Den Ausgleich erzielt Oghenetejiri Adejenughure nach einem Angriff über die rechte Seite via Stanglpass.

Gänzlich zufrieden ist der Teamchef im Nachhinein nicht: "Ich würde uns die Schulnote Befriedigend geben." Teilweise habe die Mannschaft zu gierig den Ball gejagt, dadurch habe man dem Gegner Raum hinter der letzten Kette angeboten.

Schwieriges Spiel gegen starke Schweden

Mit einem 3:0 im zweiten Spiel gegen Schweden hat sich das ÖFB-Team überhaupt erst in die Position gebracht, am Dienstag ein "Finale" zu bestreiten.

Dabei ist der Auftritt deutlich weniger souverän, als das Ergebnis nahelegt. Österreich agiert deutlich passiver und attackiert die Skandinavier erst ab der Mittellinie. Mit dem Ball findet die Scherb-Elf selten Lösungen, das Führungstor fällt ansatzlos nach einem langen Ball.