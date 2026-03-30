Drei Gründe für einen WM-Boykott

Nein zu Parteipolitik, Ja zu Integration und Förderung von besserer Gesundheit - grundsätzlich ist Prölls Haltung nachvollziehbar, geht aber völlig an aktuellen Fragen rund um Sicherheit, Grundrechten und moralischen Grundsätzen vorbei. Wer hier eine standfeste Linie des ÖFB erkennt, ist zu beneiden.

So kategorisch, wie es der Verband darstellt, sollte ein Boykott dabei eigentlich gar nicht außer Frage stehen. Österreich spielt mit großer Wahrscheinlichkeit ausschließlich in den USA - in der Gruppenphase in Dallas, Kansas City und der Bay Area. Mindestens drei Gründe für eine kritische Auseinandersetzung mit dem Gastgeber sind schnell gefunden.

1 - Die USA sind an mehreren Krisenherden beteiligt

Die Situation der FIFA ist verzwickt. Sollte der Iran unter Protest auf seine Teilnahme an den Gruppenspielen in Los Angeles und Seattle verzichten, könnte man ihn mit einer Strafe belegen, einen Nachfolger bestimmen und sich so aus der Affäre ziehen. Ob dem Weltverband dieser Gefallen getan wird, bleibt aber offen.

Ausgeschlossen wird eine Verlegung der Spiele nach Mexiko, in den USA ließen sie sich gegenwärtig aber wohl nicht sicher und sportlich fair austragen. Gegen iranische Staatsbürger besteht schon seit 2025 eine Einreisesperre in die Vereinigten Staaten - von Völkerverbindung oder einem unpolitischen Fußballfest konnte daher ohnehin keine Rede gewesen sein.