ÖFB-Sieg: Viele positive Dinge, aber...

Es gibt schon sehr viele Dinge, die nach dem 5:1-Sieg des ÖFB-Teams gegen Ghana positiv erwähnt werden müssen.

Zunächst freilich die Causa prima. Die "Neuzugänge" Paul Wanner und Carney Chukwuemeka sind sofort angekommen.

Die ÖFB-Familie ist gewachsen

In ihren ersten 45 bzw. 29 Minuten im ÖFB-Trikot haben sie bewiesen, dass sie dieses Team verstärken können, dem Spiel Elemente hinzuzufügen vermögen, die es in gewissen Phasen braucht und brauchen wird.

Daran, dass die beiden auch menschlich ausgezeichnet aufgenommen wurden und sich gut integriert haben, sollte nach Aussagen diverser Neo-Kollegen und auch nach zahlreichen kleinen Gesten etwa bei den Torjubeln kein Zweifel mehr bestehen. Die ÖFB-Familie ist gewachsen.

Vor dem Tor eiskalt

Auch die in der Vergangenheit immer wieder bemängelte Effizienz war diesmal stark. Elf Torschüsse, davon sieben aufs Tor, davon fünf ins Tor. Da gibt’s nichts zu meckern.

Exemplarisch sei an dieser Stelle Michael Gregoritsch erwähnt, der mit nur 14 Ballkontakten ein Tor und einen Assist verbuchen konnte.