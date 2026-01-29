Schrödingers Horvat: Was wird aus dem Sturm-Motor?

Laut Medienberichten ist der Wechsel von Tomi Horvat zu Bristol City im Sommer eine so gut wie beschlossene Sache. Offiziell bestätigt wurde tatsächlich noch nichts. Gerhard Struber - Trainer des englischen Zweitligisten - ließ aber durchklingen: "Wir haben ihn sehr genau im Blick. Wenn ein Spieler mit seiner Qualität den Sprung von Österreich nach England macht, planen wir langfristig mit ihm."

Inzwischen hängt das Gerücht seit mehreren Wochen in der Luft. Laut der 'Bristol Post' soll Horvat einem Wechsel bereits zugestimmt und einen Medizincheck absolviert haben. Da der Vertrag des Spielers in Graz mit Ende Juni ausläuft, hat Sturm eigentlich nicht mehr viel zu melden. Oder vielleicht doch?

Keine eindeutigen Angaben

Der Grundstein für einen möglichen Abgang im Sommer wurde im vergangenen Frühjahr gelegt. Zwar wurde Mitte April die Verlängerung des auslaufenden Arbeitspapieres verlautbart, allerdings ohne Angaben zur Laufzeit. Die erste Annahme von Fans und Journalisten: Der Mittelfeldmotor bleibt dem Meister längerfristig erhalten. Man habe sich auf einen neuen Vertrag geeinigt, eine theoretisch verfügbare Option daher gar nicht erst gebraucht. "Tomi Horvat bleibt langfristig ein Spieler des SK Sturm", hieß es beispielsweise in einer Zeitungsüberschrift.

Mit Aufkommen der Gerüchte um einen Wechsel nach Bristol war die Verwunderung groß. Laut neuem Wissensstand habe Horvat letztlich doch nur bis 2026 verlängert, wäre daher bereits jetzt berechtigt, über einen ablösefreien Transfer zu verhandeln. Interesse an einer weiteren Verlängerung in Graz - so mehrere Medienberichte - gibt es auf Spielerseite nicht.