Sturm Graz: Murmeltier im De Kuip, Lichtblick in Liebenau

Punxsutawney Phil aus ewig grüßt das Murmeltier stand schon beim letzten Mal am Beginn des 12-Meter-Eintrags. Damals ging es um das Stadionthema in Liebenau. Das kommt diesmal auch noch vor, aber tatsächlich mit einer Art Silberstreif am Horizont.

Phil steht heute für das, was in Rotterdam am Rasen passiert ist, als der SK Sturm dort am Donnerstag gegen Feyenoord Rotterdam gespielt hat.

Trotz Neo-Coach und viel positiver Energie in den Trainingslagern haben genau jene Dinge zu einer 0:3-Niederlage geführt, die schon die ganze Saison über die wesentlichen Probleme der Grazer waren.

Neues Sturm, alte Probleme: "Liegt viel Arbeit vor uns" >>>

Lichtblick Weinhandl

Eine eklatante Schwäche beim Verteidigen von Standardsituationen, Stürmer, die sich im eins gegen eins nicht durchsetzen können, und eine offensive sowie defensive Überforderung auf den Außenbahnen. Da hilft es auch nichts, dass das Ganze generell wieder energetischer und kraftvoller ausgesehen hat als noch im Dezember.