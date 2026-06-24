Schande von Gijon: Wie schlimm war es wirklich?

Noch vor der Halbzeit war das Spektakel dann aber auch schon wieder beendet. Auch ohne sich vorher abgesprochen zu haben, verkam die Partie nach und nach zum Verlegenheitskick.

Kaum hatte die österreichische Hintermannschaft den Ball gemächlich über die Mittellinie geschleppt, machte man ohne großes Zutun des Gegners wieder kehrt. Auf deutscher Seite lief es kaum anders.

Im Fußball ist es schließlich nicht verpflichtend, nach vorne zu spielen, nur weil man gerade in Ballbesitz geraten ist. Wer sich den Ball fernab des Gegners zuschiebt, kann ihn nicht so schnell verlieren. Wer den Ball nicht verliert, wird sich kein Gegentor fangen.

Die ein oder andere brenzlige Szene gab es trotzdem, vor allem Walter Schachner konnte die deutsche Verteidigung gelegentlich unter Druck setzen. Beide Mannschaften hätten bei einer entsprechenden Gelegenheit wohl ein Tor erzielt - man hat es aber eben nicht darauf angelegt.

Aufgebrachtes Publikum

Nicht nachvollziehbar waren diese Philosophien beider Mannschaften auch für tausende erboste Fans auf den Tribünen. Nach 50 Minuten wurden weiße Tücher oder Geldscheine gezückt und im Sinn einer abschätzigen Geste geschwenkt.

Um aufgebrachte Algerier von einem Platzsturm abzuhalten, musste das Polizeiaufgebot an den Seitenlinien verstärkt werden - am Rand der TV-Bilder sind die Tumulte gut auszumachen. Noch während des Spiels gab der Teamchef der Nordafrikaner ein Interview, um seinem Unmut Luft zu machen.

Eine Bilanz der 2. Halbzeit: