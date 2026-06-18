Diese Geschichte beginnt am 11. Juli 1958 in der mexikanischen Hauptstadt. Dort erblickt Hugo Sánchez Márquez das Licht der Welt.

Er ist eines von sieben Kindern, die Familie ist insgesamt sehr sportbegeistert. Bereits im Alter von 14 Jahren wird der Stürmer in die mexikanische Juniorenauswahl einberufen. Er wird später den Goldenen Schuh gewinnen und für das Weiße Ballett auflaufen.

Dass Sánchez einige Jahre später in der 2. Liga beim FC Linz gegen Klingenbach und Gerasdorf kicken sollte, ist eine Story, die im heutigen Fußball nicht mehr allzu oft geschrieben wird.

Damals, bevor die Gehälter und Ablösesummen astronomische Dimensionen annahmen, war das keine Seltenheit: 1986 heuerte Weltmeister Mario Kempes bei der Vienna an, zwei Jahre später tauchte der sowjetische Superstar Oleg Blochin im Dress von Vorwärts Steyr auf. Österreich war immer wieder Endstation großer Namen – einen größeren als Hugo Sánchez gab es aber kaum.

Erst Superstar, dann Österreich

Heute gehen die Kicker den umgekehrten Weg, siehe Sadio Mané, Erling Haaland oder Dominik Szoboszlai. Geld verdienen lässt sich so einfacher, der Glamour-Faktor ist aber eher klein. Der war bei Sánchez groß. Aber – um dieses Wortspiel zu bemühen – der Reihe nach.