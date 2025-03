Salzburg Erster, Rapid lauert: Die xG-Tabelle der Bundesliga

Enorme Unterschiede gibt es bereits auf den vorderen Plätzen. Nach erwarteten Punkten ist nämlich weder der SK Sturm, noch Austria Wien Tabellenführer - sondern Salzburg. Anstatt 35 tatsächlichen Punkten hätte Salzburg in der xG-Tabelle 40.

Das hängt allem voran mit den eigenen Toren zusammen. Um über sieben Treffer unterperformen die "Bullen" ihren xG-Wert. 39,2 erwarteten Toren stehen 32 tatsächliche Buden gegenüber. Doch Salzburg geht nicht am kläglichsten mit seinen Chancen um.

Keiner vergibt mehr als Rapid

"Spitzenreiter" in dieser Kategorie ist nämlich der SK Rapid Wien. Niemand in der Bundesliga vergab bislang mehr Großchancen als die Hütteldorfer. Von den 47 vergebenen Großchancen des SCR verpassten allein Dion Beljo und Guido Burgstaller zwölf, bzw. elf.

Das führt zu einer starken Diskrepanz zwischen erwarteten und tatsächlichen Toren bei Rapid. In der Realität hat man 29 Treffer erzielt, laut xG hätte man 39,2 Tore haben müssen.

Die Masse an vergebenen Möglichkeiten kostete den Rapidlern laut Statistik sechs Zähler, in der xG-Tabelle wäre man mit 37 Punkten Zweiter. Stattdessen muss Rapid am letzten Spieltag des Grunddurchgangs noch um die Meistergruppe bangen.

Austria holte neun Punkte mehr

Erst dahinter reihen sich Sturm (36 xPoints) und die Austria (34 xPoints) ein. Bei den Grazern liegt die große Abweichung an der offensiven Überperfomance. Den xG-Wert von 38,1 übertrifft der amtierende Meister um fast neun Tore.

Gar nicht so groß ist die Diskrepanz bei den "Veilchen". Zumindest bei den erwarteten (Gegen-)Toren. Die Helm-Elf schoss einen Treffer mehr, als erwartet, kassierte fünf weniger.

Der Eindruck trübt also nicht, dass die Favoritner Qualität darin besteht, enge Spiele in ihre Richtung zu ziehen.

Dennoch wäre die Austria nach 34 xPoints (-9) nur Vierter. Keine andere Mannschaft konnte in Bezug auf die geholten Punkte so überperformen wie die Helm-Elf.

Blau-Weiß ohne Chance auf die Meistergruppe

(Text wird unterhalb der Tabelle fortgesetzt)