Eskalation in Hartberg: Auf Aktion folgt Reaktion - meistens

Stellt etwa der Einsatz von Pfefferspray wirklich das gelindeste Mittel dar, welches es als Maßregel guter Polizeiarbeit anzuwenden gilt? Speziell bei Gegebenheiten wie in Hartberg, wo aufgrund der Enge fast unweigerlich Unbeteiligte mit zum Handkuss kommen, weil das Ausweichen kaum möglich ist.

Nicht umsonst wurde eine richtige Katastrophe dadurch verhindert, dass die Tore Richtung Spielfeld geöffnet wurden und hunderte Anhänger bis zur Beruhigung der Situation dort ausharren mussten.

Gemäß des alten Mottos "es gehören immer zwei zum Streiten" muss bei der Aufarbeitung auch erörtert werden, ob dieses Vorgehen wirklich im Sinne einer Deeskalation stand.

Es hätte sicher nicht so hässlich werden müssen. Nicht umsonst war auch die Heldin des Tages, Brigitte Annerl, um ein gewisses Maß an Verständnis für die Rapid-Fans bemüht.

Die scheinbar unlösbare Aufgabe

Eine Frage, die sich nicht stellt, hätte es den Auslöser nicht gegeben. Und damit in zweiter Linie zu klären. Dem Problem muss die Grundlage entzogen werden.

Doch wer glaubt allen Ernstes daran, dass das alles nicht mehr vorkommt, wenn die Täter von Hartberg identifiziert und verbannt werden? Hat das nach den letzten Malen etwas gebracht? Und ist das wirklich alles, was sich machen lässt?

Das strukturelle Problem muss auch als solches behandelt werden. Und das ist für Rapid eine (zu) schwierige Frage, sind die positiven Errungenschaften der eigenen Fanszene doch ein "Unique Selling Point".

Neue Handlungsansätze statt altbekannter Beteuerungen

Und – noch – scheint es keinen Ansatz zu geben, das Eine ohne dem Anderen haben zu können. Genau DER muss "Jetzt" aber gefunden werden. Das "Jetzt" in Anführungszeichen – denn es wäre bereits seit 15 Jahren die gebotene Aufgabe.

So ist es auch wenig verwunderlich, dass die erfolgte Reaktion am Montag>>> inhaltsleer erscheint. In dieser Form schon oft gelesen, nie der Startschuss einer nachhaltigen Besserung gewesen.

Die spannende Frage bleibt, wie viele Zyklen der Verein dieses Spiel aus Aktion und kaum einer Reaktion verträgt, ehe die heißen Eisen wirklich angegriffen werden. Ein paar davon liegen längst hinter uns.

In der Hand hat es eigentlich nur Rapid selbst.