Regionalliga-Reform: Neue Strukturen, viele offene Fragen

Die Reform der dritten Leistungsstufe war alles andere als eine einfache Geburt.

Angestoßen wurde sie bereits 2024. Statt die Zahl der Drittligisten zu verkleinern, wurde sie letztlich sogar erhöht. Während es in der Schweiz in den ersten drei Ligen 40 Vereine gibt, hat Österreich derer 91. Eine Verkleinerung scheiterte.

Günter Kreissl führte vor einem Jahr vor allem die Geographie als Hauptgrund an. Eine eingliedrige dritte Liga erscheint aus finanziellen Gründen unwahrscheinlich, heißt es in der Szene. Am Ende kam nun eine typisch österreichische Lösung heraus:

Die Regionalliga Ost blieb von der Reform unangetastet, neu sind zwei 16er-Ligen im Westen (Tirol, Vorarlberg) und dem Norden (Oberösterreich, Salzburg) sowie zwei Achter-Ligen im Süden (Steiermark, Kärnten) mit Auf- und Abstiegs-Playoffs. So weit, so klar.

So kam es zur Regionalliga-Reform >>>

Wichtiges vorab

Erwähnenswert hinsichtlich des Ostens ist: 2025/26 traten 17 Vereine an. Hintergrund war ein Rechtsstreit rund um eine vermutete Insolvenz bei TWL Elektra.

Der Klub klagte, der Rechtsmittelsenat gab dem Verein Recht. Abgestiegen ist man letztlich mit nur acht Punkten aus 32 Partien als Stockletzter. Nun spielen wieder 16 Teams gegeneinander.