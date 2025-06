Nach Kreuzbandriss: Wie geht es in der Causa Paul Komposch weiter?

"Wir müssen leider davon ausgehen, dass er erst nächstes Jahr wieder spielen kann", bestätigt TSV-Obmann Erich Korherr. Man wird sich nach Ersatz umschauen müssen. "Wenn man eine schwerwiegende Verletzung hat, ist es klar, dass man ein bisschen angeschlagen ist. Er hat es mit Fassung getragen und ist stark genug, um gut davon zurückzukommen."

"Paul geht es den Umständen entsprechend gut", bestätigt auch Freismuth. "Es waren sehr schwierige Stunden und Tage. Ändern kann man es leider nicht mehr."

Bei den meisten anderen Spielern könnte der Bericht an dieser Stelle enden, bei Paul Komposch ist die Situation komplizierter.

Vorerst Vertrag in Hartberg

Bei seinem Wechsel von Sturm Graz zum TSV Hartberg hat der Innenverteidiger 2023 einen Zweijahresvertrag unterschrieben, in dem eine vereinsseitige Verlängerungsoption bis 2026 verankert war. Bedingung für eine Aktivierung war der Erhalt der Bundesliga-Lizenz. Hartberg wurde die Lizenz zuerkannt, die Option hatte man aufgrund einer festgelegten Frist bereits kurz davor ziehen müssen - die Frage, über die aktuell noch final entschieden werden muss, ist: Tritt die Verlängerung in Kraft, obwohl der Verein erst nach einer Entscheidung für die Verlängerung mit Sicherheit wissen konnte, dass er das Kriterium erfüllen kann?

Der zuständige Bundesligasenat hat Hartberg bereits recht gegeben, die Spielergewerkschaft VdF und Komposch-Manager Freismuth haben gegen diese Entscheidung Protest eingelegt. Wie es weitergeht, ist noch einigermaßen offen. Vorerst profitiert der Spieler von seiner Anstellung in Hartberg: Er ist versichert, bezieht Gehalt und kann im Vereinsumfeld am Comeback arbeiten. Sollte der Protest erfolgreich sein, dürfte er den Bundesligisten zwar ablösefrei verlassen, müsste die Vereinssuche aber unter erschwerten Bedingungen antreten.

Hartberg mit offenen Armen

Unmittelbar nach der Verletzung hat der Verein - vertreten von Korherr und Präsidentin Brigitte Annerl - dem Spieler volle Unterstützung versprochen. "Unsere Spieler liegen uns am Herzen und wir unterstützen Paul auf jeden Fall und freuen uns, ihn in einigen Monaten wieder auf dem Spielfeld zu sehen. Unser Fokus liegt darauf, die aktuellen Herausforderungen gemeinsam zu bewältigen und gestärkt daraus hervorzugehen", hieß es am Mittwoch in einem Statement.