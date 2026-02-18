Magic Time: Die Ruhe des Abu Barry

Abubakr Barry schlendert am 28. September 2025 seelenruhig in Richtung Ersatzbank. Es sind über 100 Meter, die der Gambier zurücklegen muss.

Er geht den Block West entlang, die Rapid-Fanszene tobt, Barry wird beschimpft, Bier wird in seine Richtung geschüttet. Doch der Austrianer - mit einem Tor und einem Assist hat er soeben den 3:1-Sieg der Veilchen fixiert - hat nach seiner Auswechslung keine Eile, was rund um ihn passiert, scheint ihm völlig egal zu sein.

Es ist eine Szene, die das Gemüt des 25-Jährigen perfekt beschreibt.

Ein stilles Wasser

"Das sind Fans mit Emotionen, für mich ist das normal. Mir war bewusst, dass sie Bier werfen werden, dass sie mich beschimpfen werden. Das ist schon okay", sagt er. Und auch diese Sätze sind sinnbildlich für Barrys Einstellung. Alles cool, relax.

Mitte Februar sitzt der Mittelfeldspieler beim Interview in der 90minuten-Redaktion. Was er trinken will? Stilles Wasser. Natürlich.

Wenn der Kicker spricht, tut er das leise. Seine Antworten präzise, on point, nie ausschweifend. Genauso wie er Fußball spielt.

Bei der Ankunft kritisch beäugt