Mourinho als Wegbereiter für Sacramento - "Hat das Paradigma durchbrochen"

Am Dienstag wurde João Sacramento offiziell als neuer Cheftrainer des LASK vorgestellt.

Der 36-jährige Portugiese bringt die idealen Voraussetzungen für den Trainerjob mit: An der heutigen University of Wales studierte Sacramento "Football Coaching and Performance", die Ausbildung schloss er mit dem Master ab. Zudem konnte er als Co-Trainer wertvolle Praxiserfahrung auf Topniveau sammeln - Granden wie José Mourinho, Christophe Galtier und Claudio Ranieri vertrauten auf seine Expertise.

Was Sacramento an Mourinho schätzt

Nun steht er erstmals selbst in der ersten Reihe - und blickt dankbar auf seine prägenden Jahre als Co-Trainer zurück. Besonders von Startrainer José Mourinho, mit dem er bei Tottenham Hotspur und der AS Roma zusammenarbeitete, sprach er bei der Antritts-Pressekonferenz in den höchsten Tönen: "Von José habe ich eine Menge gelernt. Ich werde ihm für immer dankbar sein. Die jungen Trainer wie Nagelsmann oder Tedesco sollten ihm auch sehr dankbar sein. Denn er hat uns allen die Tür geöffnet, jenen, die keine Ex-Profispieler sind. Vorher waren es nur die Ex-Spieler, die Trainer werden konnten. Er hat dieses Paradigma durchbrochen."