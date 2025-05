Keine Minute verpasst! Wie geht das, Manuel Maranda?

"Ich habe mir vorgenommen nur wegzugehen, wenn es nicht nur finanziell, sondern auch sportlich Sinn macht. Meine Verlängerung schließt das für die Zukunft nicht aus, im Fußball kann immer etwas passieren. Wenn ich für die nächsten vier Jahren hier bleibe - und davon gehe ich aus - bin ich damit sehr glücklich", erklärt er gegenüber 90minuten.

"Ich bin jetzt vier Jahre hier und immer noch extrem glücklich. Ich habe viele Leute kennengelernt, die schon lange im Verein sind - sie sind für mich ein Grund, warum ich gerne da bin."

Duell mit Rapid um Platz 5

In den vier Liga-Duellen mit dem SK Rapid hat Blau-Weiß Linz klar die Überhand behalten, drei Siege und ein Remis sind eine beachtliche Bilanz.

Warum es so gekommen ist, kann der Linzer Abwehrchef nicht sagen. "Vielleicht liegt es daran, dass wir wissen, worum es geht. In entscheidenden Spielen waren wir oft gut: Letztes Jahr, heuer gegen Hartberg im letzten Spiel vor der Meistergruppe. Ich weiß keinen genauen Grund, der dafür spricht, dass wir uns gegen Rapid leichter tun. Wir haben nur dann eine Chance, wenn wir in solchen Spielen mehr kämpfen, mehr laufen und uns mehr hineinhauen als der Gegner. Und das haben wir einfach gut gemacht."

Noch beträgt der Rückstand auf den fünften Platz in der Tabelle einen Punkt, die Teilnahme am Europacup-Playoff ist also in Reichweite. Der Plan ist deshalb klar: "Wenn man im oberen Playoff spielt, will man nicht Sechster werden. Wir haben uns schon vorgenommen, nicht einfach mitzuspielen."

