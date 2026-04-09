Gibt es einen Ausweg aus Versuch und Irrtum, Herr Riegler?

Anspruchsmanagement

"Also sind wir immer von einzelnen Leuten abhängig. Wir sind jetzt 14 Jahre in der Bundesliga, das sind Dutzende Spieler und viele Trainer – du kannst als kleiner Verein nicht immer alles beeinflussen.", meint er. "Es entwickelt sich dann eine Eigendynamik: Zuerst haben wir Spiele gewonnen, in denen wir schlechter waren. Und jetzt verlieren wir Partien, in denen wir eigentlich besser sind."

Verantwortlich für den Klassenerhalt ist nun Thomas Silberberger. Der hatte jüngst seinen Vertrag bei der Admira aufgelöst, nachdem man ihn dort vor die Tür gesetzt hatte. Den Aufstieg im ersten Jahr hatte er verpasst, nun sahen die Panther diesen wieder in Gefahr.

Aber der Tiroler kennt die Situation, war mit der WSG Tirol öfters in Abstiegsnot. "Er ist ein Menschenfänger und das ist genau das, was die Spieler brauchen. Er wird sie aufrichten und die richtigen Worte finden", so der Präsident. Als Experte habe er die Gegner auch schon sehr lange im Blick.

Ob er bei noch laufendem Vertrag gekommen wäre, weiß Riegler nicht. Er schaut sich in erster Linie verfügbare Trainer an und "ich hatte immer im Kopf, dass er einmal bei uns Trainerkandidat sein könnte." Es drängt sich die Frage auf, ob hier nicht zu viel dem Zufall überlassen wird.

Das sei für einen kleinen Verein wie den WAC aber nicht anders möglich. "Wir sind ja kein Verein, der regelmäßig um die Spitzenplätze mitspielt. Die Leute jammern ja bei uns schon, wenn wir nur Siebter werden, man muss schon sehen, wo wir herkommen!", erinnert Riegler. Er meint damit vermutlich den schnellen Aufstieg von der Landesliga in die Bundesliga zwischen 2007 und 2012.