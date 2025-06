90minuten: Oftmals ist es auch so, dass man in der Bundesliga nur eine Chance bekommt. Gab es Ihrerseits da Befürchtungen, dass es das nach dem Aus in Ried mit der Trainerkarriere ganz oben war?

Heinle: Ich bin Ried ewig dankbar, die Chance als Cheftrainer bekommen zu haben. Das war ja damals nicht geplant. Ich freue mich auch total, dass sie den Sprung zurück in die Bundesliga geschafft haben. Sie haben eine gute Kaderzusammenstellung und eine Spielidee. Das war zu meiner Zeit nicht ganz so leicht. Und ich will mein Leben nicht darauf reduzieren, ob ich aktuell jedes Wochenende als Bundesliga-Cheftrainer an der Seitenlinie stehe.

Mir persönlich ist es total wichtig, dass ich eine Freude an dem Job habe. Ich kenne jetzt sowohl den Bereich, wo es am Wochenende rein um das Ergebnis geht, als auch die Arbeit in der Entwicklung, und mir taugt beides. Allerdings war mir schon auch klar, dass ich irgendwann wieder in den Profibereich zurückkommen will. Den Abstand hat es aber gebraucht - auch, um für mich selbst klarer zu werden.