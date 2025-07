Foul vom Schicksal: Bumbergers holpriger Ried-Abschied

Ein Umstand kommt dem Abwehrrecken dabei zu Gute: Durch die Klub-WM dürfte der Markt heuer etwas später in Bewegung kommen. Dadurch gewinnt er wertvolle (Genesungs-) Zeit.

Auch für die "Karriere danach" gerüstet

Die unmittelbare Zukunft liegt also ganz klar im Fußball, doch auch für die Zeit danach ist er gerüstet. Derzeit absolviert Bumberger ein Studium bei "Fokus Zukunft" (wie zuvor u.a. Stefan Schwab, Christoph Schösswendter, Clemens Doppler).

In einem Jahr werde er dieses abschließen, sagt er. Bis dahin hat Bumberger hoffentlich wieder einen Profivertrag in Händen, bestenfalls sogar in der Bundesliga.

Denn im Fußball weiß man nie, wie Bumberger im Mai leidvoll erfahren musste. Das Pendel kann aber natürlich auch in die andere Richtung ausschlagen - in naher Zukunft hoffentlich zugunsten Bumbergers.

VIDEO: So läuft ein Training mit den Profis