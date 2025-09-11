Europa Cup: Sturm Graz betritt gegen Ajax Amsterdam Neuland

Alles neu und komplett anders

Als Tabellendritter der abgelaufenen Bundesliga-Saison steigt Sturm in der ersten von zwei Qualifikationsrunden ein. Selbst wenn es für die Grazerinnen danach nicht mehr weitergeht, bleibt der Bewerb aus österreichischer Sicht relevant: Verpassen Austria Wien oder der SKN St. Pölten den Sprung in die Ligaphase der Champions League, wechseln sie in die Women's-Europa-Cup-Quali.

Ausgetragen wird die Hauptrunde ab Mitte November als K.o.-Turnier mit 16 teilnehmenden Teams. Das Finale wird, wie alle anderen Etappen, in Hin- und Rückspiel entschieden.

"Es fühlt sich im Grunde so an, als ob wir die Gruppenphase schon hinter uns hätten und mitten im Turnier stehen. Nach der Qualifikation läuft ja alles im selben Rhythmus weiter", sagt Erlitz im Gespräch mit 90minuten.

Finanziell in den Kinderschuhen

Großes Geld gibt es im UEFA Women's Europa Cup nicht zu holen, was angesichts des derzeit noch stark limitierten Bekanntheitsgrades logisch erscheint, weil darunter auch die Vermarktung leidet. Im ersten Jahr - das wohl auch als Test funktionieren soll - ist das kein großes Problem, mittelfristig muss hier aber nachgebessert werden, wenn sich der Bewerb finanziell lohnen soll.