Erfahrung pur: Die vier Säulen von Austria Lustenau

Domenik Schierl, Matthias Maak, Fabian Gmeiner und Pius Grabher kommen gemeinsam auf 845 Pflichtspiele für den SC Austria Lustenau.

Während viele Profiklubs jedes Jahr ihr Gesicht verändern, setzt der Bundesliga-Aufsteiger im Herzen der Mannschaft auf Kontinuität. Genau diese eingespielte Achse soll nun zu einem der wichtigsten Faktoren im Kampf um den Klassenerhalt werden.

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In einer sehr jungen Mannschaft mit einem Altersschnitt von 24,6 Jahren sticht das Quartett besonders heraus. Außenverteidiger Gmeiner (29) geht in seine sechste Saison, für Torhüter Schierl (32) und Kapitän Maak (34) ist es die siebte und Mittelfeldspieler Grabher geht gar in seine 14. Spielzeit.

"Das ist schon was Spezielles. Mittlerweile ist es im Fußball doch immer ein Kommen und Gehen. Aber wir vier haben es geschafft, so lange zusammenzuspielen. Da entstehen auch Freundschaften. Sowas habe ich in meiner Karriere noch nicht erlebt", sagt Maak.

Viel zusammen erlebt

Gemeinsam haben die vier die wohl turbulenteste Phase der jüngeren Vereinsgeschichte erlebt: Den Bundesliga-Aufstieg 2022, den Abstieg zwei Jahre später, den anschließenden Kampf gegen den Absturz in die Regionalliga und schließlich den neuerlichen Aufstieg im vergangenen Mai.

"Sowas sind Momente für die Ewigkeit", blickt Maak auf den zweiten Meistertitel zurück.