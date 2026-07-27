Lustenau-Coach Mader: "Das wäre der größte Fehler"

Die Leistungen des SC Austria Lustenau glichen in den vergangenen fünf Jahren einer Achterbahnfahrt: Bundesliga-Aufstieg 2022, Abstieg 2024, der Beinahe-Absturz in die Regionalliga und nun die Rückkehr ins Oberhaus.

Doch anders als im Vergnügungspark wünschen sich die Vorarlberger diesmal keine rasanten Richtungswechsel mehr. Nach Jahren voller Extreme soll endlich Stabilität einkehren.

Vor einem Jahr kämpfte Austria Lustenau noch darum, den Absturz in die Regionalliga endgültig abzuwenden. Heute steht der Traditionsverein wieder dort, wo ihn vor der Saison kaum jemand erwartet hätte: in der Bundesliga.

Die Vorfreude ist groß

Trainer Markus Mader formte aus einem kriselnden Team binnen eines Jahres wieder einen Bundesliga-Aufsteiger. Gemeinsam mit der Euphorie rund um das neue Stadion führte das den Klub zurück ins Oberhaus.

"Wir freuen uns einfach brutal, dass wir es geschafft haben. Es wird eine große Herausforderung. Aber wir dürfen uns nicht einreden, dass es unmöglich wird", sagt Mader.

Speziell in der Rückrunde profitierten die "Grün-Weißen" enorm vom neuen Stadion. Während man in der Ferne schwächelte und unnötige Punkte im Schlussspurt abgab, gewann man fünf der sieben Heimspiele im Frühjahr.

Das neue Stadion als Push?

Das neue Stadion wurde zum größten Trumpf. "Wir haben daheim Leistungen gezeigt, da hatte eigentlich keiner eine Chance", so Kapitän Matthias Maak.

Auch eine Leistungsstufe drüber soll die "Sun Minimeal Arena" laut Maak zum Game-Changer werden: "Auch wenn von den Gegnern mehr Qualität kommt, ist das schon ein großer Rückhalt. Dieses besondere Flair kann andere Teams einschüchtern."