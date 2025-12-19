Ein letzter Save: Knaller sagt leise Servus

Fünf Jahre war Marco Knaller jung, als er begann, die Tore dieser Fußballwelt zu hüten. Dass es ihn zum runden Leder ziehen würde, war bei diesem Stammbaum fast schon vorgegeben.

Papa Wolfgang war einst Teamgoalie und WM-Teilnehmer 1998. Onkel Walter ist bis heute mit 127 Toren bester Kärntner Bundesliga-Torschütze. Dazu zahlreiche weitere Mitglieder der Knaller-Dynastie, die eine Laufbahn im Fußball einschlugen. Kaum eine Familie hat so viele Profile auf der Plattform "Transfermarkt".

Bei den Knallers gehört es beinahe schon zum guten Ton, bis ins hohe Fußballeralter aktiv zu sein. So auch bei Marco, der in der Vorsaison selbst mit 38 noch durch die Lüfte flog.

"Der Fußball hat mir so viel gegeben"

Vor der letzten Saison schlichen sich bei ihm erstmals Gedanken ein, die er lange von sich weggeschoben hatte. Gedanken über die Zeit danach. Über Abschied. Über einen letzten Vorhang.

Über 33 Jahre nachdem er erstmals ein Tor hütete, hat Marco Knaller nun eine Entscheidung getroffen: Nach 20 Jahren als Profi und 296 Spielen wird er seine Handschuhe an den Nagel hängen.

Diese Entscheidung lässt sich nur verstehen, wenn man auf den Weg blickt, der ihn hierhergeführt hat.

"Der Fußball hat mir so viel gegeben", sagt Knaller - und man merkt, dass ihm dieser Schritt nicht leicht fällt. "Ich habe viele packende Spiele bestritten, großartige Menschen kennengelernt, einzigartige Orte gesehen und unvergessliche Momente erlebt", blickt er zurück.