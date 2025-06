Rapid und der Österreicher-Topf: Hütteldorf auf halbem Weg

Mit Blick auf die 32 Startaufstellungen der Saison 2024/25 wurde die Marke von sechs Legionären nur zweimal überschritten. Durchschnittlich standen 5,18 Legionäre in der ersten Elf.

Zusammengefasst profitiert Rapid derzeit also vor allem auf zwei Arten vom Ausstieg aus dem Österreicher-Topf: Zum einen wird die Auswahl an qualitativ hochwertigen Bankoptionen größer. Statt einen Nachwuchsspieler auf die Bank setzen zu müssen, können Legionäre mitgenommen werden. Wirklich eingewechselt werden in der Regel aber nur einer oder zwei. Zum anderen bleibt es der sportlichen Leitung erspart, Legionäre auf die Tribüne zu setzen, nur um am Österreicher-Topf festzuhalten. Das hebt die Stimmung und macht den Verein auf dem Transfermarkt attraktiver.