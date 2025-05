Vier Teams, eine Frage: Wer wird Meister?

René Mersol: Noch vor zwei Wochen hätte ich gesagt: Sturm ist der Topfavorit auf den Titel. Fünf Punkte betrug da der Vorsprung auf die Konkurrenz. Doch der Wind hat sich gedreht - wie schon so oft in dieser verrückten und gerade deswegen hochinteressanten Saison. Doch genau an diesem Punkt sehe ich Sturms Chance. Sie hat diesen besonderen Spirit, dieses beeindruckende Kämpferherz.

Wird die Säumel-Elf in die Ecke gedrängt, schlägt sie zurück. Die "Blackies" mögen vom Momentum her nicht mehr der Topfavorit sein, aber sie haben einen großen Trumpf: Die Fähigkeit, sich immer wieder am eigenen Schopf aus dem Tief zu ziehen. Außerdem hat man mit Otar Kiteishvili den momentan besten Bundesligaspieler in seinen Reihen, der Spiele (und womöglich Meisterschaften) entscheiden kann. Die enorme Wucht, welche die Sturm-Fans zu erzeugen vermögen, ist ein weiterer nicht zu unterschätzender Vorteil - denn die entscheidenden Spiele gegen Salzburg und den WAC darf man vor heimischer Kulisse bestreiten. Der schärfste Titelkonkurrent, die Austria, muss gegen beide auswärts ran.