Du spielst praktisch nie, stehst kaum im Rampenlicht und bist trotzdem Fußball-Profi.

Ist dritter Torhüter der chilligste Job im Profifußball? Darüber und über viele weitere Aspekte der Rolle des Dreier-Goalies hat 90minuten mit den drei österreichischen Dreiern Paul Tschernuth (24, 1. FC Heidenheim), Lukas Wedl (30, FK Austria Wien) und Fabian Ehmann (27, GAK) gesprochen.

Der Weg zum Dreier-Goalie

In der ADMIRAL Bundesliga gibt es einen klassischen Weg zum dritten Torhüter. Die meisten Klubs haben nämlich eine junge Nummer drei, die entweder aus dem Nachwuchs oder der zweiten Mannschaft hochgezogen wird.

Häufig spielt der "Dreier" parallel noch bei der zweiten Mannschaft, in der Regionalliga oder LigaZwa. So war es bei Ehmann, als er 2016/17 diese Rolle beim SK Sturm bekleidete.

"Jetzt, zehn Jahre später, ist es schon aus der Konstellation heraus passiert", erzählt Ehmann, der nach dem Wechsel von Franz Stolz zum GAK vom Ersatz- zum Dreier-Goalie wurde. Diese Situation müsse er nun akzeptieren, "weiter Gas geben und dann schauen, was herauskommt".