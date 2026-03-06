Wann ist ein Block ein Block? Ein Schiriexperte erklärt

Wien-Hütteldorf würde besser schlafen, wenn Christian-Petru Ciochirca beim Ringkampf zwischen Dejan Stojanovic und Nikolaus Wurmbrand auf den Punkt gezeigt hätte. Das hätte er auch tun müssen. Solche Szenen kommen öfter vor.

Vermutlich hätte sich auch Frans Krätzig in der Finalphase des ÖFB-Cup-Halbfinales einen Strafstoß gewünscht, als er in ähnlich griechisch-römischer Manier mit Sandro Ingolitsch raufte.

Allerdings: Die Szene mit Rapid war ein Vergehen, das andere nicht.

Rempeln, stoßen, blocken – das kommt im Fußballspiel dutzendfach vor und einmal ist es ein Foul, dann wieder nicht. 90minuten bringt mit Regel-Experte und Schiribeobachter Gerhard Gerstenmayer Licht ins Dunkel.

Tausendmal berührt

Auf den ersten Blick ist das Regelwerk bezüglich physischen Kontakts zwischen Spielern klar. Bezogen auf den Oberkörper und das Blocken sind folgende Handlungen gemäß Regel 12 mit einem direkten Freistoß bzw. Strafstoß zu ahnden: Rempeln, Stoßen sowie Halten oder Sperren des Gegners.