Anderson und Blau-Weiß Linz: Kein Transfer, dafür bald Staatsbürger?

Formal erfüllt Anderson schon jetzt den Großteil der Voraussetzungen. Der mündliche Teil der B2-Deutschprüfung ist bereits positiv absolviert, der schriftliche soll bald erledigt werden. Als letzte Hürde bleibt dann ein Test über Grundkenntnisse der demokratischen Ordnung und Geschichte Österreichs.

Vom Sportdirektor gibt es Lob für die bisher erbrachten Leistungen: "Er ist sehr fleißig beim Lernen. Es ist schon das Ziel, dass er die B2-Prüfung in den nächsten Wochen abschließt."

Blau-Weiß Linz unterstützt seinen Spieler in diesem Prozess, mit dem Ziel, die Einbürgerung möglichst schnell umzusetzen. Erfahrungen konnte man schon in den letzten Jahren sammeln, Stürmer Ronivaldo hat seinen Pass im Februar 2024 erhalten.

Viele Vorteile für den Verein

Sollte Anderson beim Verein bleiben, könnte er - bei schneller Bearbeitung durch die Behörden - schon zum Start in die Frühjahrssaison als Österreicher geführt werden. Das hätte nicht nur wesentliche Vorteile für ihn, sondern auch seinen Arbeitgeber: Blau-Weiß Linz hält am Österreicher-Topf fest und kann deshalb pro Spieltag maximal sieben Legionäre in den Kader nominieren. Einer dieser Plätze würde nach einer Einbürgerung frei werden.