Die 2. Liga ist zu groß: "Wasser steht allen bis zum Hals"

2001/02 musste mit dem SV Braunau das letzte Mal ein Klub wegen Lizenzverstößen während des Jahres den Spielbetrieb einstellen. Zwar kamen einige andere Vereine ebenfalls in finanzielle Turbulenzen, aber bis zum SV Stripfing konnten zumindest alle Spielzeiten mit allen Klubs zu Ende gespielt werden.

Was mit diesen Vereinen in Folge passierte, ist zwar nicht egal, aber für den Wettbewerb in den höchsten Spielklassen nicht das Entscheidende. Schließlich überprüft die Lizenzierung bzw. Zulassung lediglich, ob die kommende Saison gespielt werden kann. Dieser Umstand sorgt regelmäßig für Diskussionen rund um den Wert diesen Vorgang.

Demzufolge ist der Fall Austria Klagenfurt kein ursächliches Problem der 2. Liga, sondern der Bundesliga. Schließlich erhielten die Kärntner die Lizenz für 2025/26, als sie noch oben um den Klassenerhalt zitterten.

Geht sich schwer aus

Dennoch droht der 2. Liga eine zweite Spielbetriebseinstellung. Das liegt zwar auch an der allgemeinen, seit geraumer Zeit angespannten Wirtschaftslage, wirft aber eine Frage ganz konkret auf: Ist die zweite Leistungsstufe mit 16 Vereinen zu groß?