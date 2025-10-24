Muhr: "Nur mit Jungen steigst du nicht auf"

90minuten: Die Vienna, die Voest, der Wiener Sportclub. Es gibt so viele Traditionsvereine, die es irgendwann erwischt hat, die unten wieder anfangen mussten. Der Admira ist das nie passiert.

Muhr: Es hat sportlich sicher Ups und Downs gegeben. Aber das Wesen eines sehr guten Vereins ist eine sehr gute Basis, oft der Nachwuchs. Das ist sicher ein Asset, das die Admira immer am Leben gehalten hat.

90minuten: Aktuell gibt es Kritik, dass diese Identität der Admira verloren ginge. Wie sehen Sie das?

Muhr: Diese Kritik kann ich nicht teilen. Wir haben aktuell in unserem Kader viele Eigenbauspieler dabei, viele spielen auch. Wir haben aber schon die Verpflichtung, die Admira in die höchste Spielklasse zurückzuführen. Das funktioniert nicht mit ausschließlich jungen Spielern. Ich verstehe, dass man von Fan-Seite immer mehr eigene, junge Spieler haben will. Das wollen wir auch. Wir sind auch dahinter, diese Plattform glaubwürdig zu geben. Zuerst zählt aber das Leistungsprinzip. Wir sind aktuell nicht mit so vielen hochveranlagten Talenten verwöhnt. Im letzten Jahr haben wir mit Jakob Schöller (Anm.: Rapid) und David Puczka (Anm.: Juventus) auch zwei Top-Talente positiv verloren. Ich kann garantieren, dass wir der Linie treu bleiben, unseren Top-Talenten die Bühne Profi-Zirkus zu geben.

90minuten: Ist es schwieriger geworden, als Zweitligist gute Nachwuchsspieler zu holen, zumal ja einige Vereine im Umfeld immer mehr Wert auf die Qualität in den eigenen Akademien legen?

Muhr: Das Argument mit dem Zweitligist würde ich nicht gelten lassen. Man könnte sagen, es gibt bessere Perspektiven für junge Spieler hier. Wichtiger ist, den Kindern und ihren Eltern ein Paket anbieten zu können, von dem sie wissen, dass sie fußballerisch gut ausgebildet werden, es mit der Schule aber auch ein zweites Standbein gibt. Das Modell hier in der Südstadt ist diesbezüglich überragend. Es ist nicht unbedingt schwieriger, junge Top-Spieler hier zu halten, aber man muss mit der Zeit gehen – die Scouting-Struktur und das Drumherum betreffend.