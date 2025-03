Was machte Sturm also in Halbzeit eins richtig, bzw. woran scheiterte Salzburg?

Generell hing am Sonntag vieles an den Spielsystemen der jeweiligen Teams:

Salzburg spielt seit der Trainerstuhl-Übernahme von Thomas Letsch wieder in einem 4-4-2, welches in ähnlicher Form bereits von seinen erfolgreichen Vorgängern wie Roger Schmidt oder Jesse Marsch präferiert wurde. Sturm ist seit vergangener Woche wieder mit Raute unterwegs, die Jürgen Säumel zwischenzeitlich mit einem 4-2-3-1 ersetzt hatte.

In dieser Raute gelang es den "Blackies" am Sonntag, das Salzburger Spiel immer dorthin zu lenken, wo vermeintlich die Schwachstellen der "Bullen" zu finden sind: Auf der Außenverteidigung. Rechts verteidigte mit Leandro Morgalla ein gelernter Innenverteidiger, der seine Stärken nicht zwingend im Spiel mit dem Ball hat, links Tim Trummer, der Rechtsfuß ist und so im Spielaufbau immer den Schritt zur Mitte machen musste, um einen progressiven Pass zu spielen.

Die hoch agierenden Grazer Achter, Malick Yalcouye (links) und Tomi Horvat (rechts), übten jeweils viel Druck auf den jeweiligen Salzburger Außenverteidiger in Ballbesitz aus, die beiden Grazer Stürmer liefen die beiden Mozartstädter Innenverteidiger an und der momentan jeweils nicht pressende Achter schob zentral zur Mitte, so dass kaum Anspielstationen übrig blieben; für eine Spielverlagerung auf die durch dieses Pressingmuster jeweils verwaiste Grazer Seite war der Druck zu hoch.

Die "Blackies" legten in Halbzeit ein viele jener Tugenden hin, die sie in der Vorsaison zum Doublesieger machten: Hohe körperliche Präsenz und klare Überzeugung in den Zweikämpfen, die stets entweder mit Ballgewinnen, oder - falls nötig - mit Fouls beendet wurden.

Doch dann kam der Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Walter Altmann.

