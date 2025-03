Sponsoren vs. ÖFB 7:0 - Moralischen Konkurs verhindern

Das hat gesessen: Insgesamt sieben Sponsoren haben sich in den vergangenen Tagen über zwei verschiedene Briefe an den ÖFB gewandt. Zunächst Raiffeisen mit einem Alleingang, und nur einen Tag später Admiral, Coca-Cola, Magenta, Transdanubia, Verbund und die Österreichischen Lotterien in einem gemeinsamen Brief. Beide Schriftstücke sind ohne Zeitverzögerung auch in den Medien geleakt worden.

Das Credo: Der anhaltende Wahnsinn im ÖFB muss schleunigst ein Ende haben, sonst droht das Ende des Engagements. Und: Nur ein/e ÖFB-Präsident:in, der nicht aus dem internen Kreis des Verbands kommt, hat eine Chance, dieses Chaos zu beenden.

Damit erreicht die negative Berichterstattung über den größten Sportverband Österreichs einen vorläufigen Höhepunkt, wobei es wirklich schwer war, die vorangegangenen Höhepunkte noch einmal zu übertreffen.

Verstörend…

Klar, es ist durchaus anmaßend und auf den ersten Blick auch verstörend, wenn sich ein Sponsor in die strategischen Belange eines Sportverbandes einmischt. Noch dazu, wenn sogar personelle Vorschläge kommen, wer künftig ÖFB-Präsident werden soll. In diesem Zusammenhang darf man nicht vergessen, dass Raiffeisen den Uniqa-Vorstand Kurt Svoboda vorgeschlagen hat. 10,9 Prozent der Uniqa-Anteile gehören der RZB-Gruppe.

Das ist prinzipiell ein No-Go, und daher war es auch die Pflicht von Interimspräsident Wolfgang Bartosch im ORF-Interview klar zu stellen, dass der ÖFB ein eigenständiger Verein ist.

Alles weitere hätte sich der Steirer in ebendiesem Interview jedoch sparen können, nämlich, dass es auch "Alternativen" gebe, also man statt Raiffeisen auch einen anderen Sponsor finden könne. Noch dazu in dem Wissen, dass ein zweiter Brief mit einigen anderen Sponsoren bereits angekündigt wurde. Man braucht kein Wirtschaftsexperte sein, um zu wissen, dass es aktuell eine ganz schlechte Zeit ist, um neue Sponsoren zu lukrieren. Vielmehr hätte Bartosch darauf verweisen müssen, derartige Gespräche nicht über Medien zu führen.