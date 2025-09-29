Botic: "Du bekommst nur eine Chance - das ist meine"

Beim zweiten Startelf-Einsatz in der ADMIRAL Bundesliga hat es für Noah Botic mit dem ersten Tor geklappt.

Der Australier setzte beim 3:1-Sieg der Austria im Auswärtsderby gegen Rapid den Schlusspunkt und machte somit den berühmten Deckel drauf.

Nach einer guten Aktion von Abubakr Barry verschaffte sich der Stürmer im Rücken von Gegenspieler Bendeguz Bolla ein wenig Raum und war beim Stanglpass seines Teamkollegen zur Stelle.

"Viele werden sagen, es war nur ein Abstauber"

"Viele werden sagen, dass es nur ein Abstauber war, ein einfaches Tor. Aber du musst sicherstellen, dass du überhaupt in diese Position kommst. Ich werde mir das Tor noch einige Male anschauen", grinst der 23-Jährige.

"Dieses Tor vor ihren Fans zu machen, hat sich richtig gut angefühlt", lacht Botic.