Botic: "Du bekommst nur eine Chance - das ist meine"

Beim zweiten Startelf-Einsatz in der ADMIRAL Bundesliga hat es für Noah Botic mit dem ersten Tor geklappt.
Der Australier setzte beim 3:1-Sieg der Austria im Auswärtsderby gegen Rapid den Schlusspunkt und machte somit den berühmten Deckel drauf.
Nach einer guten Aktion von Abubakr Barry verschaffte sich der Stürmer im Rücken von Gegenspieler Bendeguz Bolla ein wenig Raum und war beim Stanglpass seines Teamkollegen zur Stelle.
"Viele werden sagen, es war nur ein Abstauber"
"Viele werden sagen, dass es nur ein Abstauber war, ein einfaches Tor. Aber du musst sicherstellen, dass du überhaupt in diese Position kommst. Ich werde mir das Tor noch einige Male anschauen", grinst der 23-Jährige.
"Dieses Tor vor ihren Fans zu machen, hat sich richtig gut angefühlt", lacht Botic.
Der Stürmer mit kroatischen Wurzeln kam im Sommer ablösefrei aus seiner Heimat von Western United zu den Violetten. Landsmann James Holland, der inzwischen an der Seite von Oliver Glasner bei Crystal Palace werkt, hatte seine Finger im Spiel.
Der Traum von Europa
"Es ist mein Traum, in Europa zu spielen. Es ist nicht so einfach, für Australier. Mein Plan ist, so lange wie möglich in Europa zu bleiben", sagt der Angreifer.
Nachsatz: "Du bekommst im Leben oft nur eine Chance. Das ist meine. Also muss ich sicherstellen, dass ich 110 Prozent gebe."
Die Arbeitsmoral
Trainer Stephan Helm streicht den Arbeitsethos des Neuzugangs hervor: "Noah arbeitet sehr viel im Training. Er ist ein sehr giftiger, umtriebiger Spieler, der extrem den Weg in den Strafraum sucht. Ich bin sehr glücklich, dass er sich mit dem Tor belohnt hat. Genauso wichtig war aber, dass er sehr viel in der Defensive gearbeitet hat."
"Wenn es Richtung Tor geht, ist er kompromisslos"
Schon unter der Woche war Botic klar, dass er im Derby in der Startaufstellung stehen wird. In der bisherigen Saison kam er in jedem Spiel zum Einsatz, neun von 13 Mal aber als Joker.
"Ich beschwere mich nicht, sondern konzentriere mich auf meine Arbeit", sagt er.
Alle 111 Spielminuten eine Torbeteiligung
Inklusive Europacup und Cup hat er nun zwei Tore und zwei Assists am Konto. Das ergibt eine Torbeteiligung alle 111 Spielminuten.
Nicht schlecht, Steigerungspotenzial ist aber definitiv vorhanden. Schon im Sommer sagt Helm über ihn: "Wenn es Richtung Tor geht, ist er kompromisslos. Er hat immer den Zug zum Tor, schließt beidbeinig oder mit dem Kopf ab."