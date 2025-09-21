Am Ende des Tages stand Sanel Saljic vor der Osttribüne und hörte Hunderte Fans seinen Namen skandieren.

Im Mai 2024 verhalf Michael Wimmer dem Offensivspieler zu seinem Bundesliga-Debüt. So richtig angekommen bei den FAK-Profis ist er rund eineinhalb Jahre später.

Fitz weg, Saljic da

Seit dem Abgang von Dominik Fitz hat der 19-Jährige in vier Bundesliga-Spielen drei Assists geliefert und sich in die Startelf der Wiener Austria gespielt.

"Er hat ein überragendes Spiel gemacht", lobt Johannes Eggestein den Youngster nach dem 3:2-Sieg gegen die SV Ried.

Tatsächlich war der Wiener an fast allen gefährlichen Offensivaktionen der Violetten beteiligt, leitete den Anschlusstreffer durch Abubakr Barry gut ein und assisitierte Manfred Fischer mit einem sehenswerten Zuckerpass zum Siegtor.