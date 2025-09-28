Abu Barry: Der Schritt zum Schlüsselspieler

Abubakr Barry hatte einen weiten, unangenehmen Weg zu beschreiten.

Nach seiner Auswechslung in der Nachspielzeit ging der Austrianer den gesamten Block West entlang, ehe er zunächst zur Rapid-, dann zur Austria-Bank kam. Beschimpfungen und Bierduschen inklusive.

"Das ist schon okay, mir macht das nichts aus. Ich wusste, dass nichts passieren wird", winkt der Gambier ab.

Ein aufregender Arbeitstag

Es war ein aufregender Arbeitstag, den der 25-Jährige beim 3:1-Sieg der Veilchen im Auswärtsderby gegen Rapid erlebte.

Bereits in der ersten Hälfte sah er Gelb – bereits seine fünfte in der laufenden Meisterschaft, er fehlt gegen BW Linz gesperrt.

Das Elferfoul und das Tor

Doch so richtig in sich hatte es die zweite Hälfte. Kurz nach Wiederanpfiff ging Nikolaus Wurmbrand im Zweikampf mit Barry zu Boden, es gab Elfmeter.

"Ich weiß nicht, ob es überhaupt einen Kontakt gab", sagt der Austrianer. Abwehrchef Aleksandar Dragovic meint: "Wir hatten Glück, dass er nicht Gelb-Rot gesehen hat."